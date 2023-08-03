Подмосковье 03 августа 2023, 14:16 Набережную реки Нары благоустроят в Наро-Фоминске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Набережную реки Нары благоустроят в Наро-Фоминске. Завершить работы планируют 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, работы проведут со стороны улицы Калинина. Подрядчик обустроит зоны отдыха, дорожки и велодорожки, тротуары, прогулочные зоны с беседками, спортивные и смотровые площадки и спуск к набережной.

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Работа проведут по госпрограмме Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» за счет бюджетов региона и округа.

Ознакомиться со всеми госзакупками жители могут на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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