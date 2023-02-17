Подмосковье 17 февраля 2023, 16:24 Набережную пруда Красный ручей благоустроят в Лотошине к сентябрю

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Набережная пруда Красный ручей и прилегающая территория преобразятся в Лотошине к сентябрю. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.

«В концепции предусмотрено создание на берегу Красного ручья удобного пространства для отдыха, чтобы там было интересно и взрослым, и детям», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Территорию площадью 16,2 гектара разобьют на несколько тематических зон: там появятся торговые павильоны, детские и спортивные площадки. В игровой зоне организуют несколько участков: воркаут, канатный комплекс, игровой комплекс с эффектом визуальной иллюзии. Жители смогут играть в футбол, волейбол или баскетбол. Также на территории оборудуют зрительские трибуны-подиумы. У самого пруда появится лодочная станция с пирсами, деревянным настилом, пляжем и солнцезащитной перголой. Кроме того, там разместят площадки для пикников и барбекю с организованной функциональной зоной.

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С разных сторон территории появятся парковочные площадки, рассчитанные на 160 автомобилей.

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