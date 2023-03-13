Подмосковье 13 марта 2023, 11:25 Набережную Стахановского озера в Электрогорске благоустроят с учетом пожеланий жителей

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Мнение жителей учли при выборе материалов для обновления набережной Стахановского озера в Электрогорске — об этом рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья. Проект предусматривает качественные и удобные в эксплуатации решения.

Будущий внешний облик берега Стахановского озера согласован с жителями города. Здесь будут созданы зоны для спокойного и активного отдыха. При этом все элементы благоустройства выполнят из долговечных, безопасных и недорогих материалов, которые позволят произвести работы без удорожания. Эксклюзивные виды покрытий, в том числе из экзотических пород дерева, будут использоваться минимально. Основные материалы дорожек и тропинок — это бетонная плитка, кассетное металлическое покрытие, гравийный отсев, композитная террасная доска, асфальт, речной песок.

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Проект благоустройства даст горожанам качественную инфраструктуру для привычного досуга. Берег озера станет одним из любимых мест отдыха жителей.

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Новый виток благоустройства ждет Фрязино в 2023 году, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Преобразится местный лесопарк: к лету там обустроят велодорожки, к зиме — лыжню.