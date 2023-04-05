Подмосковье 05 апреля 2023, 14:00 Набережную озера Сенеж в Солнечногорске благоустроят в этом году

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Конкурс на проведение благоустройства набережной озера Сенеж объявили в Подмосковье. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Елена Волкова.

Согласно контракту, на благоустройство планируется направить более 100 миллионов рублей. Подрядчику нужно будет провести обновление набережной на территории квартала Тимоново от пешеходного моста до пожарной станции. Проект предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и ограждений, наружного освещения и видеонаблюдения. Потребуется проложить пешеходные дорожки и обустроить спуски к воде. Полный перечень необходимых работ перечислен в рабочей документации.

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Завершить работы планируется в 2023 году.

Подмосковье оказалось в тройке лидеров России по индексу качества городской среды. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе серьезно относятся к благоустройству и считают его важным фактором развития территорий.