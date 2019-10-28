Набережную Клязьмы в Менделееве благоустроят в 2020 году. На мосту появится светодиодная подсветка

Жителям поселка Менделеево городского округа Солнечногорск представили концепцию II этапа благоустройства общественного пространства около набережной реки Клязьма. В 2020 году будет благоустроено свыше 1000 квадратных метров территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители Менделеева обсудили проект будущего благоустройства территории вблизи набережной реки Клязьма с главой городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым. В концепции развития общественного пространства общей площадью 1156 квадратных метров — обновленный мост со светодиодной подсветкой, пешеходная зона с лавочками для отдыха и освещением, а также современная спортивная площадка для скейтбордистов.

Местная жительница Лилия Хотькова призналась, что давно мечтает, чтобы набережная и левый берег Менделеева превратились в красивое и ухоженное место.

«В этом году нам сделали большой подарок — благоустроили территорию около дома культуры, здесь появилась большая детская площадка и пешеходная зона. Теперь мы планируем развивать эту территорию дальше — вдоль реки Клязьма. Надеемся, что приведут в порядок и ее, очистят берега и воду от ила», — рассказала Лилия Петровна.

Говоря о проекте благоустройства набережной реки Клязьма, Владими Слепцов отметил, что это место очень живописное и пользуется популярностью среди менделеевцев, поэтому задача властей — лишь сделать это пространство комфортнее.

«Оборудуем освещение, пешеходные дорожки, восстановим мостики. Появится детский городок и скейтпарк. До конца года жители могут передать свои замечания и предложения к проекту в территориальное управление. А после завершения работ все вместе проведем озеленение и высадим деревья», — пообещал глава Солнечногорска.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

С проектом благоустройства II очереди общественного пространства можно ознакомиться в территориальном управлении по адресу: поселок Менделеево, улица Институтская, дом № 7. До начала 2020 года жители могут внести свои предложения.

Еще одно общественное пространство появилось в солнечногорском поселке Поварово. Масштабное благоустройство охватило территорию у Богородицерождественского храма: там почистили пруд, оборудовали пешеходные дорожки, освещение, детскую площадку и ротонду для тихого отдыха. Благоустройство территории около храма проводилось в рамках проекта «Городская среда». В апреле на общественных обсуждениях жители сами выбрали именно это место для будущего благоустройства и утвердили концепцию дизайна.