Набережную реки Клязьмы благоустроят в Ногинске в этом году

В этом году в Ногинске начнут благоустраивать набережную реки Клязьмы. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

Сейчас проводится аукцион на проведение работ.

«Опубликована закупка на благоустройство набережной реки Клязьма в Ногинске», — рассказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Процедуру проводят в электронном виде. Благоустройство начнется в этом году. Контракт заключат на поставку архитектурных форм и осветительного оборудования.

После благоустройства жители будут гулять по пешеходным дорожкам из террасной доски. Не забудут и про любителей активного отдыха — вдоль воды сделают и велосипедные дорожки. Чтобы берега не осыпались, их укрепят габионами.

На набережной появятся смотровые площадки, новая система уличного освещения, лавочки и урны, чтобы поддерживать чистоту.

Проект благоустройства набережной реки Клязьма победил в III Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

Проект благоустройства набережной поможет сохранить естественный рельеф местности. Вдоль реки посадят водолюбивые растения, чтобы укрепить склоны берегов.