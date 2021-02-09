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    09 февраля 2021, 22:28

    Набережную реки Клязьмы благоустроят в Ногинске в этом году

    Алена Собкалова

    В этом году в Ногинске начнут благоустраивать набережную реки Клязьмы. Там появятся пешеходные и велосипедные дорожки. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

    Сейчас проводится аукцион на проведение работ.

    «Опубликована закупка на благоустройство набережной реки Клязьма в Ногинске», — рассказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

    Процедуру проводят в электронном виде. Благоустройство начнется в этом году. Контракт заключат на поставку архитектурных форм и осветительного оборудования.

    После благоустройства жители будут гулять по пешеходным дорожкам из террасной доски. Не забудут и про любителей активного отдыха — вдоль воды сделают и велосипедные дорожки. Чтобы берега не осыпались, их укрепят габионами.

    На набережной появятся смотровые площадки, новая система уличного освещения, лавочки и урны, чтобы поддерживать чистоту.

    Проект благоустройства набережной реки Клязьма победил в III Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

    Проект благоустройства набережной поможет сохранить естественный рельеф местности. Вдоль реки посадят водолюбивые растения, чтобы укрепить склоны берегов.