Здесь будет город-сад. Набережную Черного озера начали благоустраивать в Шатуре

В Шатуре началась большая стройка. Скоро местные жители смогут гулять по благоустроенной набережной озера Черное. На месте уже работает тяжелая техника. Здесь появятся широкие аллеи с лавочками, возродят лодочную станцию и обустроят смотровые площадки.

Источник фото: телеканал «360»

Еще недавно территория рядом с озером выглядела так: трава по колено и непроходимые кусты. Сегодня проезд не узнать: старый ивняк вырубили, водоем очистили от ряски и ила. Рабочие отсыпают территорию. Следующий этап — укладка плитки.

«Здесь реализуется, наверное, самый важный проект для города. Все-таки Шатура у нас находится в окружении озер, и здесь мы начинаем воссоздавать заново наши набережные. Здесь чудесное место. Мы имеем в озерах Андреевский крест — отсылка еще к петербургским архитекторам, которые начинали это делать. Отсюда начинается возрождение исторического облика города», — рассказал Алексей Артюхин глава городского округа Шатура.

Идею благоустройства подсказала история города. Шатура — первенец плана Государственной комиссии по электрификации России. Строилась выходцем из Петербурга Александром Винтером. Отсюда в архитектурном проекте — ростральные колонны и Андреевский крест.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда приезжаешь в Шатуру, невсегда понятно, что город на самом деле имеет уникальные возможности — он стоит на пяти больших озерах и, конечно, приезжающие, особенно туристы, этого не видят. Поэтому, максимально приблизив инфраструктуру благоустроенного пространства к набережной озер, мы получим по идее практически ощущение приморского города, и это должно быть у Шатуры», — отметил Константин Елихов, архитектор.

Проект благоустройства масштабный. Он рассчитан на ближайшие три года. Первый этап — это создание комфортной городской среды рядом с Черным озером. Помимо дорожек, вымощенных брусчаткой, здесь появятся широкие аллеи с лавочками, возродят лодочную станцию и обустроят смотровые площадки. Шикарный вид на местную достопримечательность — Шатурскую ГРЭС — не оставят без внимания любители селфи.

Источник фото: телеканал «360»

«Конечно, всегда приятно погулять жителям с детьми, парочкам по набережным. Будет лодочная станция, можно будет покататься на лодках, будут смотровые площадки. Каждый житель или гость нашего города сможет сделать фото на память на фоне ГРЭС — это знаковое учреждение», — уточнил Алексей Артюхин.

Протяженность набережной — 640 метров. Первый этап благоустройства планируется завершить в этом году. Кстати, название у прибрежной зоны уже есть — Лазаревская. Нарекли так набережную в честь населенного пункта, который располагался здесь 100 лет назад. Ростральные колонны, лодочная станция, Андреевский крест.