Набережную благоустроили в Чехове к Новому году

Современное пространство для прогулок и отдыха появилось в центре Чехова, на месте, где раньше было заросшее болото и непроглядные сорняки. Городскую набережную полностью благоустроили к Новому году.

Сотни горожан пришли прогуляться по набережной, несмотря на мороз. Были и дети, и взрослые.

На набережной появилось множество горок, как обычных, так и ледяных. Также для детей сделали самые разные качели. Появился и Дедушка Мороз. Он выслушал детские пожелания и загадочно намекнул, что в праздничные каникулы на набережной устроят множество конкурсов, танцы и, конечно же, хороводы вокруг большой елки. Победителям и всем участникам конкурсов волшебник обещал подарить подарки.

Посетил благоустроенную набережную и глава округа Григорий Артамонов. По его словам, все работы завершили даже раньше срока благодаря помощи от подмосковных властей.

«Сегодня в нашем городском округе замечательное событие. Мы завершили проект по благоустройству на реке Теребенке. Сегодня наши жители получили праздник», — сказал Артамонов.

Глава округа добавил, что на этом они не будут останавливаться — в 2022 году благоустроят соседний пруд. Кроме того, Чехов примет участие в федеральном конкурсе по благоустройству городов.