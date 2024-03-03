Подмосковье 03 марта 2024, 14:10 Набережная в Орехово-Зуеве стала точкой притяжения после масштабного обновления Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Набережную в Орехово-Зуеве начали благоустраивать в 2019 году. Работы удалось начать благодаря целевому гранту, который город выиграл по программе «Точки роста», сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

В том же году набережную очистили и укрепили береговую линию. Там стали все чаще появляться жители и гости Московской области. На набережной начали проводить городские мероприятия.

Реклама

Уже спустя год по программе «Формирование комфортной городской среды» выложили тротуары и оборудовали современные велодорожки. Кроме того, установили скамейки, урны, стенды с информацией для удобства посетителей и другую инфраструктуру.

В 2021 году специалисты завершили второй этап благоустройства. В результате выполненных работ набережная расширилась до администрации и второго автомобильно-пешеходного моста. Также появился пирс с лежаками и качелями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».