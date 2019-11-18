Набережная озера Сенеж в Солнечногорске вошла в число лучших архитектурных проектов мира

Набережная озера Сенеж в городском округе Солнечногорск признана одним из лучших пространств для отдыха в Подмосковье. Она получила признание на международном уровне: ее фотографии размещены на сайте крупнейшего в мире сообщества онлайн-архитекторов Architizer.com.

Благоустройство второй очереди набережной озера Сенеж в Солнечногорске завершилось осенью этого года. При поддержке министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, общественное пространство вошло в перечень лучших проектов на мировом уровне.

Фотографии современного общественного пространства размещены на сайте Architizer.com — это крупнейшее в мире сообщество онлайн-архитекторов с более чем 40 тысячами архитектурных фирм.

Сайт Architizer также является главной онлайн-площадкой для архитекторов и поиска архитектурных и строительных продуктов и идей.

Местная жительница Оксана Тимофеева признается, что с появлением новой набережной все выходные теперь проводит в родном городе с друзьями. «Недавно приезжали знакомые, которые были в восторге. Мое мнение — сделали достойно! Это действительно вполне европейский уровень отдыха — есть игровые элементы для детей, взрослые тоже найдут занятие — спортом можно позаниматься, отдохнуть на лавочках, пейзажем полюбоваться», — высказала свое мнение Оксана Тимофеева.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Глава городского округа Владимир Слепцов подчеркнул, что набережная озера Сенеж открывает совершенно новую веху в создании мест отдыха для солнечногорцев.

«Мы постарались сделать так, чтобы отдохнуть с комфортом здесь могли жители разных возрастов с совершенно разными потребностями. Для спортсменов — современные площадки, велодорожки и тренажеры. Для детей — детские площадки», — рассказал Владимир Слепцов и констатировал, что набережная уже стала местом притяжения не только для жителей, но и для гостей Солнечногорского округа.

Источник фото: администрация городского округа Солнечногорск

Площадь благоустройства второй очереди набережной составила 2,6 гектара. Установлены домики для охраны, детская площадка и площадка для занятий воркаутом. Проложена дорожно-тропиночная сеть, при этом протяженность велотрассы увеличилась на два километра.

Вдоль набережной установлено освещение, создан еще один пляж, зона для тихого отдыха и причал для рыбаков.

Сейчас идет проектирование третьей очереди набережной. Работы начнутся в 2020 году.