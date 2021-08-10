Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого

Сцена Дома культуры «Мир» в Дубне помнит и концерты Высоцкого, и визиты Вознесенского. Этому месту 65 лет, но здесь кипит жизнь — внутри открывают современные выставки, а рядом благоустраивают набережную и места отдыха. Уже появились велодорожки, пляж, амфитеатр и спортивные площадки.

Обновленную набережную Менделеева показали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Вместе с ней преобразили и территорию у Дома культуры.

На набережной восстановили ротонды и обустроили спуски к воде. Появились шахматные столы, площадки для волейбола и тенниса, новые туалеты, навигация, лекторий.

Территорию озеленили, высадив 1350 кустарников. Следить за безопасностью стали видеокамеры.

На площади перед Домом культуры «Мир» создали арт-объект «Солнечная система». Начал работать Wi-Fi. Дорожное полотно заменили на новую брусчатку.

Руководитель социального блока местного Объединенного института ядерных исследований Андрей Тамонов рассказал губернатору, что благоустройство тесно связано с развитием самого ОИЯИ.

«Мы хотим, чтобы в Дубне создали новый современный музей популяризации науки — такие есть уже во многих странах. Наш ОИЯИ международный. На экскурсии к нам приезжают группы иностранцев и партнеры института», — объяснил он.

Тамонов рассказал, что в этом году внутри Дома культуры «Мир» открыли мультимедийную выставку о науке. Приезжают гости из самых разных городов.

Это место действительно стало туристически привлекательным. Спасибо, Андрей Юрьевич, что нашли возможность для благоустройства. Мы следом наши институтские объекты стали приводить в порядок Андрей Тамонов.

Месяц назад реконструировали 65-летние теннисные корты. Обновляют фасад Дома культуры. То есть благоустройство на набережной стало отправной точкой.

В память о Высоцком

Рядом с Домом культуры в Дубне стоит памятник Владимиру Высоцкому. Он отыгрывал здесь последние концерты за год до смерти.

«Нашему Дому культуры 65 лет. Он принимал в своих стенах выдающихся артистов. И Высоцкий здесь постоянно бывал, и Вознесенский», — отметил Тамонов.

В Дубне у выдающегося исполнителя песен было много друзей среди физиков — он приезжал отдохнуть и поиграть на дачах, в квартирах.