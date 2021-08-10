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    10 августа 2021, 15:38

    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого

    Анастасия Аброськина, Дмитрий Степанищев

    Сцена Дома культуры «Мир» в Дубне помнит и концерты Высоцкого, и визиты Вознесенского. Этому месту 65 лет, но здесь кипит жизнь — внутри открывают современные выставки, а рядом благоустраивают набережную и места отдыха. Уже появились велодорожки, пляж, амфитеатр и спортивные площадки.

    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого | Изображение 1

    Обновленную набережную Менделеева показали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Вместе с ней преобразили и территорию у Дома культуры.

    На набережной восстановили ротонды и обустроили спуски к воде. Появились шахматные столы, площадки для волейбола и тенниса, новые туалеты, навигация, лекторий.

    Территорию озеленили, высадив 1350 кустарников. Следить за безопасностью стали видеокамеры.

    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого | Изображение 2

    На площади перед Домом культуры «Мир» создали арт-объект «Солнечная система». Начал работать Wi-Fi. Дорожное полотно заменили на новую брусчатку.

    Руководитель социального блока местного Объединенного института ядерных исследований Андрей Тамонов рассказал губернатору, что благоустройство тесно связано с развитием самого ОИЯИ.

    «Мы хотим, чтобы в Дубне создали новый современный музей популяризации науки — такие есть уже во многих странах. Наш ОИЯИ международный. На экскурсии к нам приезжают группы иностранцев и партнеры института», — объяснил он.

    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого | Изображение 3

    Тамонов рассказал, что в этом году внутри Дома культуры «Мир» открыли мультимедийную выставку о науке. Приезжают гости из самых разных городов.

    Это место действительно стало туристически привлекательным. Спасибо, Андрей Юрьевич, что нашли возможность для благоустройства. Мы следом наши институтские объекты стали приводить в порядок

    Андрей Тамонов.
    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого | Изображение 4

    Месяц назад реконструировали 65-летние теннисные корты. Обновляют фасад Дома культуры. То есть благоустройство на набережной стало отправной точкой.

    В память о Высоцком

    Рядом с Домом культуры в Дубне стоит памятник Владимиру Высоцкому. Он отыгрывал здесь последние концерты за год до смерти.

    «Нашему Дому культуры 65 лет. Он принимал в своих стенах выдающихся артистов. И Высоцкий здесь постоянно бывал, и Вознесенский», — отметил Тамонов.

    Набережная Менделеева и Дом культуры в Дубне получили вторую жизнь. Эти места помнят Высоцкого | Изображение 5

    В Дубне у выдающегося исполнителя песен было много друзей среди физиков — он приезжал отдохнуть и поиграть на дачах, в квартирах.