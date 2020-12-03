На железных дорогах Московской области стали реже погибать люди

В этом году на железнодорожных путях Московской области погибло меньше человек, чем в прошлом. Таких результатов удалось добиться после ликвидации народных троп и проведения профилактических рейдов.

Всего с начала года на железной дороге погиб 261 человек, среди которых 69 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. Это на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По статистике чаще под поезд попадают мужчины. В 2020 году их было на 82% больше, чем женщин, — 213 человек. Около 35% погибших пассажиров в возрасте от 35 до 54 лет. Также на железнодорожных путях погибают несовершеннолетние. В этом году их было 19.

«Наиболее действенной мерой предотвращения несчастных случаев на железной дороге является ликвидация народных троп и проведение профилактических рейдов. За этот год ликвидировано 323 таких подхода, после перекрытия смертельные случаи в этих местах не повторялись, а в результате рейдов на железнодорожной инфраструктуре смертельные случаи снижаются на 95%», — рассказал первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Снижение количества смертей также связано с улучшением инфраструктуры. В этом году обустроили 30 пешеходных тротуаров к переходам в 17 городских округах Подмосковья. В четырех городских округах рядом с железнодорожными станциями организовали семь парковок на 500 машиномест.

Успехов удалось добиться на Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях, где в этом году зафиксировали наибольшее снижение несчастных случаев. Проблемными остаются Рязанское, Ярославское и Курское направления.