Жителям Подмосковья раскрыли способ экономии на вывозе мусора

Сэкономить на вывозе мусора жители Московской области могут используя для оплаты услуг приложение «Мой Мосэнергосбыт». Для этого достаточно добавить в лицевые счета не только квитанции по оплате электроэнергии, но и услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Приложение «Мой Мосэнергосбыт» позволяет жителя Подмосковья получить все услуги доступные в офисах энергопоставляющей компании не выходя из дома.

«Сегодня уже более 313 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в Едином личном кабинете клиента и скачали мобильное приложение „Мой Мосэнергосбыт“, добавив лицевые счета не только за электроэнергию, а также ТКО», — напомнили в министерстве.

Это позволяет не дожидаться бумажных квитанций, дистанционно передавать показания, следить за начислениями и оплачивать счета. При этом компания не берет с жителей Подмосковья комиссии, что позволяет потребителям экономить.