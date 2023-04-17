Подмосковье 17 апреля 2023, 00:30 Подмосковные художники приняли участие в пленэре на фабрике в Балашихе Ирина Мальцева

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Подмосковные пленэристы поучаствовали в создании картин на открытом воздухе на территории хлопкопрядильной фабрики в Балашихе. Работы будут представлены на выставке «Фабрика глазами художников», приуроченной к мероприятию «Праздник труда Подмосковья» 22 апреля. Свои способности продемонстрировали 20 мастеров из Москвы и области.

Знаменательный день отмечают в регионе с 2007 года. В рамках события чествуют специалистов, которые работают в сферах развития региона, а также верных своему делу трудовые династии. На территории старинного предприятия в Балашихе расположено городское арт-пространство «Фабрика 1830». Создателям удалось сохранить краснокирпичную мануфактуру, при этом добавив современный вид.

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Руководитель Ассоциации художников-пленэристов Линда Крицкая рассказала о том, что мероприятие на фабрике в Балашихе прошло в рамках проекта «Индустриальные истоки России», где мастера заняты живописью на территориях старинных предприятий.

«У этого места очень много потенциала, как для художников, так и для фотографов. Если его действительно сделать творческим кластером, это станет настоящей находкой», — добавила Крицкая.

Перед началом пленэра краевед города Наталья Бобыкина провела творческой группе экскурсию по фабрике, каждый участник выбрал для себя понравившееся место. Мастера использовали масляные краски, пастель и акварель.

Художница Ольга Бавыкина захотела изобразить на полотне башню, где раньше располагались часы, которые не сохранились до наших дней. Мастер попыталась воссоздать утраченный элемент.

«Два месяца назад мы были в усадьбе Якова Брюса в Лосино-Петровском. Там есть потрясающая комната, где собраны сотни экземпляров часов из частных коллекций. Экскурсовод рассказала нам, что, оказывается, часы не всем открываются и не со всеми готовы разговаривать. Кто-то заходит в комнату, и они замолкают, а для кого-то играют свою мелодию. Это удивительно!», — рассказала Бавыкина.

Также художница выразила надежду, что отобранные картины к предстоящей выставке вызовут у посетителей большой интерес.

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