Министр здравоохранения Московской области ответит на вопросы жителей

Жители Подмосковья могут задать вопросы главе регионального минздрава Светлане Стригунковой. Она ответит на них во время «Делового завтрака» в «Российской газете». Это формат большого интервью, которое издание проводит уже долгое время.

Вопросы Стригунковой можно прислать по электронной почте: zavtrak@rg.ru. Или во вторник, 2 марта, можно задать их по телефону: 8 (800) 200-09-09. Звонки принимаются с 10:00 до 11:00 по московскому времени. Они бесплатны из любого региона.

Первый «Деловой завтрак» газета провела в 2001 году. С тех пор состоялись сотни встреч с политиками, общественниками, актерами, дипломатами, военными и представителями других профессий. Сейчас из-за коронавируса интервью проходят по видеосвязи.

Помимо участия в интервью обратиться в министру здравоохранения Подмосковья можно в любое время на сайте ведомства. Для этого нужно заполнить короткую анкету, описать свою проблему и при необходимости прикрепить текстовые, графические или аудиофайлы.

Также на сайте можно записаться на бесплатную вакцинацию от коронавируса.