На вкус и цвет: участники чемпионата WorldSkills научились профессионально разбираться в вине

Как отличить сладкое от сухого и по цвету определить качество напитка? Профессионально разбираться в винах научили студентов — участников подмосковного чемпионата WorldSkills.

Современное производство вина — это, помимо выращивания и обработки винограда, еще и исследования в лаборатории. Из каждой партии хотя бы одна бутылка обязательно проходит процесс химического анализа.

То, что опытный винодел может определить на вкус, на производстве требует исследования. Сухое или полусладкое — подскажет специальный индикатор: реактив Фелинга. Синяя жидкость краснеет, вступая в реакцию с глюкозой. Чем слаще напиток, тем быстрее происходит реакция.

Источник фото: телеканал «360»

Участники конкурса WorldSkills такой анализ уже проводили — в этот день задача у них сложнее. Свойства вина нужно определить эмпирическим путем. Студенты получают три образца, дегустационный лист и возможность почувствовать себя сомелье.

«Мы берем за ножку бокала. У этого образца — светло-соломенный цвет. Сахара нет, но есть терпкость, значит, вино сухое», — рассказала участница Мария Есликовская.

Источник фото: телеканал «360»

Дать изделию из дерева вторую жизнь. Молодые специалисты поборолись за звание лучшего на WorldSkills в Ногинске Подробнее

Маша и еще четыре студента из Подмосковья до конкурса виноделием не занимались. Здесь — получают новые знания. Советы экспертов пригодятся и в повседневной жизни.

«Если это вино красное, соответственно, в бутылке должно быть вино цвета от малинового до рубинового. Если вино молодое, значит, цвет его должен быть яркий, насыщенный, с фиолетовым оттенком. Если вино произведено несколько лет назад, то есть оно не молодое, значит, цвет его должен иметь луковичные оттенки», — объяснила Юлия Ашина, эксперт по виноделию.

Источник фото: телеканал «360»

Чемпионат WorldSkills проходит по всей России. Задача — повысить престиж рабочих профессий.

«Мы проводим чемпионаты по регионам, потом лучшие встречаются, чтобы выявить лучшего по России. Если это у нас студенты, которые обучаются уже по этой специальности, у них преимущества в поступлении в высшие учебные заведения, их с удовольствием берут на работу», — подчеркнула Юлия Ашина.

Подмосковный этап конкурса WorldSkills Russia проходит с 11 по 16 ноября. В Московской области участие принимают около 800 конкурсантов по 99 специальностям.