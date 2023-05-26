Подмосковье 26 мая 2023, 14:51 Предприниматель из Балашихи поделился со школьниками и студентами опытом ведения швейного бизнеса Анна Епихова

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Фестиваль бизнеса, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, открыли в Балашихе. Члены местной торгово-промышленной палаты поделились со старшеклассниками и студентами опытом о ведении бизнеса, рассказали об авторских успешных проектах и отвечает на вопросы слушателей.

Основатель компании «Кузнецовъ — швейный цех» Павел Кузнецов впервые открыл свое дело в 2015 году, мужчина занимался продажей строительных инструментов. Последние девять месяцев Павел продвигает одежду для продавцов на различных маркетплейсах.

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«Шитье сейчас в стране востребовано, так как ушло много зарубежных брендов, ниша осталась открытой. Мне хотелось дать понять ребятам, что вести бизнес — это большая работа и ответственность», — рассказал бизнесмен.

Павел отметил, что ему часто приходится слышать от молодежи неверное суждение о бизнесменах. Большинство уверены, что предприниматели ничего самостоятельно не делают и просто зарабатывают деньги.

«Так не бывает. За любым бизнесом стоит труд, и немалый, а в самом начале пути еще и ошибки. Чтобы вести бизнес, даже одних знаний мало, нужно еще уметь выходить из зоны комфорта, принимать решения, брать за них ответственность, не бояться ошибиться. Я дал совет ребятам такой: участвуйте в разных конкурсах, изучайте всегда что-то новое, пробуйте себя в новых начинаниях, находите новые хобби и интересные занятия, читайте книги», — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе.

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