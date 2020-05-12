На улицах никого. Как жители Солнечногорска соблюдают режим самоизоляции

В Подмосковье действует режим самоизоляции. Каждый день проходят рейды по выявлению нарушителей. В Солнечногорске очередная инспекция показала высокий уровень сознательности жителей. На улицах практически никого не было.

Прогулка с росгвардейцами по Солнечногорской набережной дала интересный результат. Практически ни одного нарушителя, все сидят по домам.

Детские и спортивные площадки в Солнечногорске закрыты. Никто там не играет и не занимается. Все в заградительных лентах, ничего не сорвано. Это значит, что люди и правда соблюдают режим самоизоляции и стараются не посещать общественные места с детьми.

Благодаря такой самодисциплине уже скоро можно будет насладиться видами любимой набережной во время прогулок всей семьей.

Подробности — в сюжете канала «360».