Подмосковье 26 июля 2023, 12:32 Схема движения на Речной улице изменится в Волоколамске 28 июля Минтранс Подмосковья

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Схема движения транспорта в зоне строительства надземного пешеходного перехода на пересечении Волоколамского шоссе с Речной улицей изменится в Красногорске 28 июля. Работы будут проводить с 01:00 до 06:00.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в это время рабочие будут монтировать металлическое пролетное строение перехода, а движение по улице Речной будет полностью перекрыто. Водители будут пользоваться объездом через Волоколамское шоссе, улицы Ленина и Маяковского. Полностью завершить строительство планирует в третьем квартале этого года.

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Новый переход позволит увеличить пропускную способность участка Волоколамского шоссе и обеспечить безопасное движение пешеходов через оживленный перекресток. Ежедневно им пользуются более 45 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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