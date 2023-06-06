Подмосковье 06 июня 2023, 15:10 Более 500 тысяч жителей Подмосковья обратились в МФЦ за услугами центров занятости с 2021 года Фото: Минэкономразвития РФ

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Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова выступила на Всероссийской конференции МФЦ в рамках VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«По поручению Губернатора Московской области с октября 2021 года мы начали перевод услуг центров занятости населения в МФЦ. Была поставлена цель — обеспечить 100% посещение МФЦ по вопросам занятости населения. В наших МФЦ мы не только консультируем посетителей, но и предоставляем доступ к порталу „Работа в России“ и помогаем заполнить анкету», — отметила Варганова.

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Жители Подмосковья имеют возможность обратиться по вопросам трудоустройства в 125 офисов МФЦ. В центре занятости гражданам подбирают вакансии в режиме онлайн, затем специалисты многофункциональных учреждений выдают подтверждающие справки.

За время существования проекта в МФЦ обработали более 500 тысяч обращений по вопросам занятости, 97% граждан отметили высокий уровень удобства получения услуг. Участники конференции оценили практику подмосковных специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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