На торги в Подмосковье выставлены 234 земельных участка

234 земельных участка площадью от 400 до пяти тысяч квадратных метров выставили на торги в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона, 220 из них можно арендовать, а 14 сразу приобрести в собственность.

«Комитет совместно с администрациями городских округов проводит торги по аренде и продаже земельных участков в регионе под индивидуальное жилищное строительство», — говорится на сайте правительства Московской области.

В ведомстве отметили, что особой популярностью у жителей Подмосковья пользуются участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За первые девять месяцев 2021 года конкуренция на торгах составила в среднем четыре участника на лот.

Комитет с января по сентябрь реализовал на торгах 741 земельный участок под ИЖС площадью 103 гектара. 661 участок был взят в аренду, еще 80 были проданы.