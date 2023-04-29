Подмосковье 29 апреля 2023, 14:13 Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье с 28 апреля Комитет лесного хозяйства МО

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Особый противопожарный режим установили в Подмосковье с 28 апреля. По словам курирующего Комлесхоз заместителя председателя правительства региона Георгия Филимонова, на этот период вводятся новые требования безопасности, за нарушения которых предусмотрены штрафы.

Зампред уточнил, что при особом режиме Комлесхоз увеличивает силы и средства. Ситуацию в лесах будут контролировать порядка 1000 человек, в полной готовности находится более 500 единиц техники.

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При этом гражданам не ограничивают пребывание в лесах, но посетителям необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. За нарушения предусмотрены штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей физлицам, от 60 до 90 тысяч должностным лицам и от 600 тысяч до миллиона рублей юрлицам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал усилить пожарную безопасность в лесах региона.

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