Важное 15 апреля 2023, 20:14 На страже памяти. Андрей Воробьев рассказал о работе военно-патриотического клуба «Илья Муромец» Губернатор Воробьев: более 3 тысяч поисковиков работают в Подмосковье Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Более трех тысяч жителей Подмосковья участвуют в экспедициях по поиску останков павших во времена Великой Отечественной войны, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. В прошлом году благодаря работе 113 отрядов удалось обнаружить и похоронить тела 217 солдат.

«Открытие очередного поискового сезона „Вахта памяти“ состоялось сегодня — возле Главного Храма Вооруженных сил», — отметил глава Московской области.

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На 2023 год, уточнил Воробьев, поисковики запланировали свыше 380 экспедиций, 154 из них — в Московской области, остальные — по другим регионам страны. Губернатор выразил уверенность, что все они будут результативными.

Достойное дело

К поисковым работам привлекают не только взрослых. На базе храма Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца во Власихе уже 15 лет работает православный военно-патриотический клуб «Илья Муромец» для подростков.

Его воспитанники вместе с преподавателями ездят по местам боев Великой Отечественной войны.

За время существования клуба удалось найти 370 воинов Красной армии, 26 имен получилось установить. Андрей Воробев губернатор Московской области

Все найденные останки, подчеркнул Андрей Воробьев, захоронили. Часть — в присутствии родственников солдат.

«Очень рад, что здесь есть такое движение, которое объединяет подростков и помогает сохранить нашу общую историю», — обратил внимание глава региона.

С момента основания клуба в нем занимались около 600 ребят. Порядка 100 из них стали офицерами.

В канун Пасхи члены клуба «Илья Муромец» участвовали в сборе пожертвований для военных госпиталей Подольска и Звенигорода. Часть помощи отвезет в Луганск настоятель Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, протоиерей Александр Солдатенков.