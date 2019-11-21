Футбол круглый год. На стадионе «Химик» в Чехове уложили новую искусственную траву

Реконструкция стадиона «Химик» в городском округе Чехов находится на завершающей стадии. После открытия спортивного объекта на футбольном поле с новым покрытием можно будет играть круглогодично. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Сейчас на стадионе уже уложено искусственное травяное покрытие футбольного поля, резиновое покрытие беговых дорожек и универсальной спортивной площадки, установлены мачты освещения, смонтированы и частично оборудованы модульные здания раздевалок, санузлов, КПП, выполнено железобетонное основание трибун, проложены наружные коммуникации. Ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций, слаботочных систем, возводится подпорная стенка, устанавливается шумозащитный экран.

Во время завершающего этапа реконструкции будут проведены электромонтажные работы (в том числе установка слаботочных систем), создание наружного водопровода, благоустройство территории, монтаж шумозащитных экранов, размещение автостоянки на 40 машиномест. Часть работ уже сделана.

Источник фото: телеканал «360»

На месте устаревшей арены появится современный многофункциональный спорткомплекс открытого типа для занятий и соревнований по разным видам спорта: футболу, регби, легкой атлетике, велоспорту. Вместимость трибуны составит почти 1,2 тысячи мест. Проектом предусмотрено создание удобных мест для маломобильных групп населения.

Замглавы администрации городского округа Чехов Игорь Пруцаков уточнил, что готовность объекта составляет 85%.

«Для улучшения эксплуатационных характеристик стадиона и на основании рекомендаций от спортивного сообщества, в частности, от Федерации футбола Московской области, было принято решение заменить искусственное травяное покрытие с проектного высотой 40 мм на более прочное и менее травмоопасное высотой 60 мм. На таком поле можно играть круглый год, оно выдерживает очень большую нагрузку, менее подвержено вытаптыванию, а уход за ним — меньше и проще», — рассказал Игорь Пруцаков.

Источник фото: администрация городского округа Чехов

Замглавы администрации Чехова также упомянул дополнительный спортивный инвентарь, который теперь есть на стадионе для организации полноценного тренировочного процесса: это и дополнительные тренировочные ворота, и дооборудование универсальной спортивной площадки. Кроме того в помещения стадиона будут установлены сплит-системы.

Местный житель Алексей Батурин любит заниматься спортом на свежем воздухе, и до реконструкции стадиона совершал там утренние пробежки. «Поверхность беговых дорожек была заасфальтирована, а местами успела потрескаться, в результате чего на ней образовались трещины и ямы. Приходилось внимательно следить, чтобы не попасть в одну из них и не получить травму», — вспомнил Алексей. Он также пожаловался на любителей погулять на стадионе с собаками. По словам чеховца, по вечерам на стадионе собиралась местная молодежь — и совсем не для занятий спортом.

«В общем, „Химик“ использовался не по назначению. Я уверен, что после реконструкции это будет совершенно другой стадион, на котором будет приятно позаниматься спортом, а также прийти поболеть за любимую команду», — сказал Алексей Батурин.

Реконструкция стадиона ведется в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Чехов на 2018–2021 годы». Муниципальный контракт на реконструкцию стадиона «Химки» был заключен в июле 2018 года.