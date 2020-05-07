На рояле Чайковского впервые за 75 лет никто не сыграл ко дню рождения композитора

Этому роялю более ста лет, а когда-то он и вовсе принадлежал Петру Ильичу Чайковскому. До недавних пор инструмент, что называется, был в строю. Каждый май, ко дню рождения его хозяина, рояль звучал на весь музей-заповедник. Нарушила многолетнюю традицию пандемия. Дом композитора закрыт для посещения, сам инструмент — пока зачехлили.

«Вносит обстановка свои коррективы в те традиции, которые давным-давно были заложены, и в этом году, наверное, впервые за 75 лет 7 мая не будет звучать для посетителей рояль Петра Ильича Чайковского», — сказал директор государственного музея-заповедника П. И. Чайковского Владимир Лисенко.

Источник фото: телеканал «360»

В 45-м году рояль вернули из эвакуации, с тех пор традиция не нарушалась. Есть и подходящее произведение: в 1892 году ученик Чайковского — Сергей Танеев — посвятил ему юмористическое сочинение «День рождения композитора». Оригинал рукописи хранится тоже в Клину и главными ее действующими лицами являются герои Чайковского.

Источник фото: телеканал «360»

«Так, появляется Мария из оперы „Мазепа“, которая встречает князя — мужа Татьяны из „Евгения Онегина“, появляется орлеанская дева и даже Журавель из второй симфонии Чайковского», — рассказывает кандидат искусствоведения Ада Айнбиндер.

Самое интересное, что в этой небольшой пьеске нет ни одной чужой ноты — все соткано из музыки Чайковского.

Источник фото: телеканал «360»

Но музыка в день рождения композитора все-таки зазвучала! Хоть и удаленно. Музей-заповедник обратился к музыкантам с идеей — и те ее поддержали. Первыми свою версию прислали прославленные пианисты Людмила Берлинская и Артур Ансель. Что именно музыканты исполнили — смотрите в сюжете «360».