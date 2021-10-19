Победители конкурса «Мой бизнес» получат 13 млн рублей на рекламные услуги

Закончился конкурс на получение услуг по рекламе центра «Мой бизнес». Подмосковные предприниматели, занятые в малом и среднем бизнесе (МСП), победившие при отборе, получат 13 миллионов рублей. Эти средства можно будет потратить на рекламу — брендбуки, съемки видео и аудио роликов, производство печатной продукции и логотипы.

Об этом сообщила глава подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что для поддержки МСП ведомство регулярно проводит конкурсы. Предприниматели получают возможность заручиться как финансовой, так и нефинансовой помощью властей.

«Сейчас мы подвели итоги конкурса на получение услуг по рекламе центра „Мой бизнес“. Всего предприниматели Подмосковья подали 183 заявки, из которых 67 стали победителями. Компаниям, победившим в конкурсе, центры „Мой бизнес“ окажут различные рекламные услуги на общую сумму 13 миллиона рублей», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что конкурсное жюри в первую очередь обращало внимание на рост компаний по численности сотрудников. Учитывалась также выручка и размер налоговых отчислений.

Екатерина Зиновьева сообщила, что каждый участник конкурса вскоре получит уведомление об итогах рассмотрения заявки. Ответ придет на электронную почту. За дополнительной информацией нужно обращаться по телефону: 8 (499) 645-64-00 доб. 130 и 131.

В Химках в неформальной обстановке в кафе состоялась встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и местных предпринимателей. Они обсудили вопросы, которые обычно выпадают из официальной повестки.