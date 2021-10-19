Победители конкурса «Мой бизнес» получат 13 млн рублей на рекламные услуги
13 млн рублей получат подмосковные бизнесмены на рекламу
Закончился конкурс на получение услуг по рекламе центра «Мой бизнес». Подмосковные предприниматели, занятые в малом и среднем бизнесе (МСП), победившие при отборе, получат 13 миллионов рублей. Эти средства можно будет потратить на рекламу — брендбуки, съемки видео и аудио роликов, производство печатной продукции и логотипы.
Об этом сообщила глава подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева. Она напомнила, что для поддержки МСП ведомство регулярно проводит конкурсы. Предприниматели получают возможность заручиться как финансовой, так и нефинансовой помощью властей.
«Сейчас мы подвели итоги конкурса на получение услуг по рекламе центра „Мой бизнес“. Всего предприниматели Подмосковья подали 183 заявки, из которых 67 стали победителями. Компаниям, победившим в конкурсе, центры „Мой бизнес“ окажут различные рекламные услуги на общую сумму 13 миллиона рублей», — сообщила Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что конкурсное жюри в первую очередь обращало внимание на рост компаний по численности сотрудников. Учитывалась также выручка и размер налоговых отчислений.
Екатерина Зиновьева сообщила, что каждый участник конкурса вскоре получит уведомление об итогах рассмотрения заявки. Ответ придет на электронную почту. За дополнительной информацией нужно обращаться по телефону: 8 (499) 645-64-00 доб. 130 и 131.
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