«Мы все должны жить нормально». На реабилитацию в Подмосковье приехали 17 детей из Донбасса

В Подмосковье из Украины приехали дети, пострадавшие в ходе боевых действий в Донбассе. Они пройдут реабилитацию в образовательном центре «Созвездие» в Красногорске.

Ребята прибыли на Казанский вокзал столицы поездом Анапа-Москва. Вместе с ними — родственники и воспитатель. 17 юных свидетелей войны, пострадавшие от боевых действий, пройдут реабилитацию в стенах образовательного центра «Созвездие» в Красногорске.

«Это детки, которые получили ранения во время войны, которая идет в Донецке, к сожалению, до сих пор. Они волей судьбы стали инвалидами и приехали на реабилитацию», — рассказала Екатерина Семенова, уполномоченный по правам человека в Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Сначала ребята разместились в одной из гостиниц, ну, а после — началась новогодняя дискотека. В начале праздника ребята заметно переживали и всех стеснялись — два дня переезда и долгая дорога давали о себе знать. Потом была Москва с ее архитектурной громадой и наконец — Красногорск и «Созвездие». Но сказочные гномы, Дед Мороз и Снегурочка свою миссию все-таки выполнили. В детях снова пробудили детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне так здесь все нравится. Дед Мороз даже был! Я так танцевал. Я хочу сказать, что мы все должны жить нормально. И с Новым годом», — сказал Виктор Белоусов.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с детьми приехали и сопровождающие их родственники. В «Созвездии» уверены — помогать нужно в том числе и им. Если детская психика умеет защищаться от пережитых страшных событий, то взрослые, как правило, помнят все.

Источник фото: телеканал «360»

«Ребята живчики, да. Безусловно, они гораздо менее травмированы, чем взрослые. Поэтому наша задача — в том числе и взрослым оказать помощь. Они больше понимают, больше сочувствуют, больше переживают в той ситуации, в которой находятся они и, соответственно, их дети», — отметил директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у ребят и их родственников — почти три недели лечения и реабилитации. Все это время с ними будут работать первоклассные врачи и психологи. А еще в их расписании — культурные и развлекательные мероприятия. Ведь в Красногорск приехали, в первую очередь, дети. А дети должны веселиться. Даже если для этого приходится два дня ехать на поезде.