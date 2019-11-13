На разработку новых технологий. Ученые Подмосковья получили 20 млн рублей на конкурсе «Старт»

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурсов по программам «Старт». Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, по программам «Старт-1» и «Старт-Цифровые платформы» в общей сложности поддержано 9 заявок от ученых Подмосковья на сумму 20 миллионов рублей.

«По программе „Старт-1“ от Московской области было подано 65 заявок, из них 7 заявок на общую сумму 14 млн рублей рекомендовано к финансированию по направлениям: „Новые материалы и химические технологии“, „Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии“, „Биотехнологии“, „Цифровые технологии“. По программе „Старт–Цифровые платформы“ от Московской области было подано 14 заявок, из них 2 заявки на общую сумму 6 миллионов рублей рекомендованы к финансированию», — рассказал Вадим Хромов.

В рамках программ фонд предоставляет финансовую поддержку существующим малым инновационным предприятиям, стремящимся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Гранты предоставляются физическим лицам — победителям конкурса, которые должны зарегистрировать юридическое лицо, с которым заключается договор на предоставление финансирования. Поддержка оказывается малым инновационным предприятиям в виде безвозмездной и безвозвратной субсидии в денежной форме на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в размере до 10 млн рублей в зависимости от программы на срок 12 месяцев.