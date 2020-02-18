На радость детям. В больнице Истры появилась «Добрая комната»

Для маленьких пациентов Истринской районной клинической больницы открыли «Добрую комнату». Здесь вместо серых больничных стен — Пятачок, Винни-Пух и белые медведи, вместо врачей — аниматоры, и никаких таблеток — их заменяют леденцами.

А еще никаких процедур — это пространство для отдыха. «Добрая комната» позволяет малышам отвлечься от своих болезней, отдохнуть и поиграть.

«Дети, которые в ней играют, получают такой заряд и мне кажется, что лечение их будет гораздо быстрее и эффективнее», — отметила исполняющая обязанности главного врача Истринской районной клинической больницы Елена Провоторова.

«Добрая комната» — благотворительный проект. В нем участвуют чиновники, депутаты, предприниматели и волонтеры. Взрослые берутся за кисти и краску. На радость детям. Маленькие пациенты могут больше не сидеть в очереди к врачу, а ждать приема здесь.

Источник фото: телеканал «360»

«Будет, где поиграть, если будет скучно. Здесь много интересного — телевизор, игрушки разные, пуфики, диван», — поделилась впечатлениями юная пациентка Истринской районной клинической больницы Арина Веребей.

В Подмосковье уже больше 40 «Добрых комнат». Планируют открыть еще столько же. Часы работы специальных кабинетов: с 10 утра до 7 вечера. Приходить сюда могут все. Главное, чтобы не было противопоказаний от врача.