На радость детям. В больнице Истры появилась «Добрая комната»
А еще никаких процедур — это пространство для отдыха. «Добрая комната» позволяет малышам отвлечься от своих болезней, отдохнуть и поиграть.
«Дети, которые в ней играют, получают такой заряд и мне кажется, что лечение их будет гораздо быстрее и эффективнее», — отметила исполняющая обязанности главного врача Истринской районной клинической больницы Елена Провоторова.
«Добрая комната» — благотворительный проект. В нем участвуют чиновники, депутаты, предприниматели и волонтеры. Взрослые берутся за кисти и краску. На радость детям. Маленькие пациенты могут больше не сидеть в очереди к врачу, а ждать приема здесь.
«Будет, где поиграть, если будет скучно. Здесь много интересного — телевизор, игрушки разные, пуфики, диван», — поделилась впечатлениями юная пациентка Истринской районной клинической больницы Арина Веребей.
В Подмосковье уже больше 40 «Добрых комнат». Планируют открыть еще столько же. Часы работы специальных кабинетов: с 10 утра до 7 вечера. Приходить сюда могут все. Главное, чтобы не было противопоказаний от врача.