28 сентября 2020, 02:33
Подмосковные боксеры получили 11 медалей на соревнованиях на призы Бориса Лагутина
На Всероссийские соревнования по боксу на призы двукратного олимпийского чемпиона Бориса Николаевича Лагутина из 50 регионов России съехались более 50 спортсменов в возрасте 15-16 лет. Боксерам из Подмосковья удалось завоевать на турнире 11 медалей.
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сравнил соревнования на призы Лагутина по напряженности и сложности побед с чемпионатом России.
«Тем ценнее становятся 11 наград, которые добыли подмосковные боксеры на этом турнире. Поздравляю их с успешным выступлением», — приводит его слова пресс-служба правительства Московской области.
Три золотых медали выиграли Георгий Гомулак, Искандер и Андрей Щуркин. Четыре серебряных — Сергей Тимофеев, Александр Куценко, Денис и Абдулкарим Газимагомедов.
Четыре бронзовые медали завоевали Леон Киричев, Назар Мусийко, Егор Емельянов и Марк Слинкин.