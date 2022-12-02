Эксклюзив 02 декабря 2022, 18:13 «На постоянной основе». Власти Подмосковья решат проблему с электросетями в раменской деревне Дьяково Замглавы Раменского Векленко: в деревне Дьяково установят новый мощный трансформатор Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Жители деревни Дьяково в Раменском городском округе сообщили о повреждении электротрансформатора. В результате коммунальной аварии 1 декабря десятки жилых домов остались без света и тепла. Местные власти вместе с энергетиками уже решают проблему. О том, кто виноват в повреждении оборудования и что с этим делать, — в материале «360».

Без тепла

Жители деревни рассказали «360», что столкнулись с серьезной проблемой. В Дьяково сгорел трансформатор, и местные остались без света и тепла. В населенном пункте много детей, пожилых людей — ситуация напрямую угрожала их жизни и здоровью.

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«Мы сами, как страдающие от этого жители, не понимаем, что нам делать в этой ситуации. Есть мысли обращаться в прокуратуру», — рассказал собеседник «360». Он объяснил, что люди звонили в «Россети». Там ответили, что компания не является собственником вышедшего из строя оборудования.

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«Несмотря на это, персонал Раменского электросетевого района компании „Россети Московский регион“ дважды выезжал в деревню Дьяково для ремонта оборудования, в ходе которого было выявлено, что трансформатор работает с перегрузкой в 180-200%», — уточнили в «Россетях».

Представители компании добавили, что жители деревни технологически подключены к сетям НП «Муравино». Это действующая организация, поэтому электросетевое имущество бесхозяйным никто не признавал.

«Ответственность за эксплуатацию электросетевого оборудования несет ее владелец», — уточнили в «Россетях».

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Электроснабжение восстановили

По словам замглавы администрации Раменского городского округа Владимира Векленко, власти планируют подключить жителей к электросетям по штатной схеме. Для этого сгоревший трансформатор заменили на новый.

«Стоял на 250 киловатт, ставим на 400, „Россети“ все для этого делают. Это не временная мера. Это трансформатор, который будет на постоянной основе. Уже установлен и час назад электроэнергия восстановлена», — рассказал собеседник «360».

Замглавы городского округа рассказал, что подобные проблемы непросто решить по ряду причин. Раньше инвесторы покупали большие земельные участки, подключали их к сетям, нарезали небольшие участки и продавали их. Однако обслуживать после этого часто переставали.

У земельного участка, на котором находилось поврежденное оборудование, тоже есть собственник. Он находится за границей, поэтому взаимодействовать с ним приходится через представителей по доверенности. Это замедляет процесс. Тем не менее именно собственник земли обязан изыскать средства и установить новое, исправное оборудование.

«К сожалению, у нас все поселки, которые построены и проданы на земельных участках по этой схеме, проблемные. Их достаточно много. <…> То, что мы сейчас делаем, — только потому что у Андрея Юрьевича [Воробьева] есть принцип, который говорит, что житель всегда прав. Поэтому „Россети“ бросили свои дела, отложили свои работы и находятся там», — отметил Владимир Векленко.

«Мы благодарим персонал ПАО „Россети“ и лично Всеволода Евгеньевича Иванова», — добавил он.