Подмосковье 12 апреля 2023, 14:20 Минтранс Подмосковья рассказал о возможности купить билет на поезд «Аэроэкспресса» на сайте РЖД ОАО "РЖД"

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Билеты на рейсы «Аэроэкспресса» можно приобрести на сайте РЖД, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Для пассажиров доступны тарифы «стандарт», «стандарт туда-обратно», «бизнес» и «бизнес туда-обратно»

Для того чтобы найти билеты на поезда, гражданам необходимо воспользоваться системой поиска, где нужно указать пункты отправления и прибытия, а также дату поездки. В информационном окне появятся сведения о тарифах расписании. После оплаты пассажиру поступит на мобильный телефон и электронную почту билет в формате QR-кода, который необходимо приложить к турникету на станции отправления. Билет можно использовать как с помощью смартфона, так и в распечатанном виде.

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