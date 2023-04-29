Подмосковье 29 апреля 2023, 15:20 Министерство ЖКХ Подмосковья объявило о старте опроса жителей на тему рассрочек по платежам

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Подмосковное МинЖКХ открыло опрос для жителей на тему предоставления рассрочек на коммунальные счета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исследование проходит с 28 апреля по 19 мая на портале «Добродел». Мероприятие создано в целях улучшения качества работы коммунальных служб.

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Результаты помогут специалистами понять уровень информирования населения о способах получения рассрочек по платежам. Опрос можно пройти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей.

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