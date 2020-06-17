Предельно допустимая концентрация загрязнения воздуха не превышена после возгорания на полигоне «Царево»
17 июня во время работ по рекультивации полигона, рабочие обнаружили три закрытые бочки с неизвестным веществом — они самовоспламенялись на воздухе. Их заметили сразу, потому что разбирали мусор аккуратно, ведь до этого он хранился там годами. Работы сразу приостановили, а сотрудников, которые занимались рекультивацией, эвакуировали.
На место приехали представители Минэкологии Подмосковья, МЧС, Роспотребнадзора, а также администрации Пушкинского городского округа, на территории которого расположен полигон. Они организовали оперативный штаб, чтобы решить вопрос, как безопасно устранить вещество. Заседание оперштаба завершилось только что, о его результатах «360» рассказал заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида.
Он отметил, что к настоящему времени приняты все меры для локализации очага, сейчас эксперты определяют состав вещества, которое его спровоцировало.
Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха по границам СЗЗ полигона — превышений предельно допустимой концентрации нет. Работы по рекультивации полигона возобновятся завтра утром. Ситуация под контролемПавел Бида.
На фотографиях с «Царево» не видно, ни возгорания, ни дыма, который бы поднимался над полигоном.