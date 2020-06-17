Предельно допустимая концентрация загрязнения воздуха не превышена после возгорания на полигоне «Царево»

Предельно допустимая концентрация загрязнения воздуха после самовозгорания трех бочек на подмосковном полигоне «Царево» не превышена. Работы по рекультивации возобновят утром 18 июня.

17 июня во время работ по рекультивации полигона, рабочие обнаружили три закрытые бочки с неизвестным веществом — они самовоспламенялись на воздухе. Их заметили сразу, потому что разбирали мусор аккуратно, ведь до этого он хранился там годами. Работы сразу приостановили, а сотрудников, которые занимались рекультивацией, эвакуировали.

На место приехали представители Минэкологии Подмосковья, МЧС, Роспотребнадзора, а также администрации Пушкинского городского округа, на территории которого расположен полигон. Они организовали оперативный штаб, чтобы решить вопрос, как безопасно устранить вещество. Заседание оперштаба завершилось только что, о его результатах «360» рассказал заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида.

Он отметил, что к настоящему времени приняты все меры для локализации очага, сейчас эксперты определяют состав вещества, которое его спровоцировало.

Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха по границам СЗЗ полигона — превышений предельно допустимой концентрации нет. Работы по рекультивации полигона возобновятся завтра утром. Ситуация под контролем Павел Бида.

На фотографиях с «Царево» не видно, ни возгорания, ни дыма, который бы поднимался над полигоном.