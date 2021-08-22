Жителей Домодедова пригласили на поисковую игру «Портал»

Поисковая игра «Портал» пройдет в парке «Городской лес» округа Домодедова. Принять участие смогут все жители от 12 до 35 лет. Об этом говорится в сообщении организаторов мероприятия — молодежного центра «Победа» во «ВКонтакте».

Принять участие в игре сможет команда из трех человек одетые в одной цветовой гамме. При себе участника лучше иметь один смартфон с обязательным выходом в интернет.

О правилах участники узнают за неделю до игры. Подать заявку можно до 10 сентября. Адрес есть в группе молодежного центра «Победа».

Согласно опубликованному положению, игра проводится в рамках «Антинаркотического месячника».