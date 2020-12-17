«Сделать все, что от нас зависит»: губернатор Подмосковья дал задание службам региона найти пропавших в пещерах детей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев направил к пещерам Сьяны экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных.

Он поручил разобраться в ситуации и проконтролировать ход спасательных работ.

«Сейчас самое главное — сделать все, что от нас зависит, чтобы найти детей и позаботиться о их здоровье», — отметил губернатор.

Вечером 17 декабря 10 человек пропали в пещерах Сьяны в районе города Домодедово. Они зашли туда утром и до сих пор не вышли. Спасатели начали поиски и обнаружили одного из взрослых у входа в пещеры.

Мужчина находится в шоковом состоянии — ничего не может объяснить. Пока непонятно, что произошло. Еще одного взрослого и восьмерых детей девяти-12 лет ищут.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен. Они появились после добычи известняка. В 1974 вход в Сьяны засыпали, после того как там пропал ребенок. В 1988 активисты раскопали их вновь. Общая протяженность пещер составляет 19 километров.