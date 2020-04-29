На подмосковных стройках будут дезинфицировать помещения и следить за здоровьем рабочих

Стройки в Подмосковье заработают по новому стандарту. Его разработали, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Теперь на объектах будут следить за состоянием здоровья сотрудников, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать помещения. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Стандарт организации работ на стройках уже утвердили. Его должны исполнять на всех возводимых объектах на постоянной основе. Применять его начнут после того, как власти региона разрешат возобновить строительные работы.

Теперь застройщик должен выполнять шесть пунктов по организации работы. Правила включают в себя доставку рабочих на стройплощадку и доступ на строящийся объект. Также застройщик должен следить за состоянием здоровья работников и обеспечить личную гигиену.

Еще одна обязанность руководства — регулярная дезинфекция помещений и организация рабочего процесса и питания.

С помощью введения пропускного режима удастся исключить массовое скопление людей. Также пропускная система обеспечит контроль учета прибывших лиц. Нужно будет указывать время и дату прихода, а также данные о состоянии здоровья: температуру и самочувствие.

На всех стройках должны организовать медицинские пункты и закрепить за каждым медицинского работника.

Для координации рабочего процесса будут разрабатывать схемы передвижения бригад, разделение зон их деятельности по видам работ. Нужно будет продумать соблюдение дистанции на участках.

Все это делается для того, чтобы не допустить скопления людей и соблюсти социальную дистанцию.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации самое важное — обезопасить людей. Разработанный Стандарт организации работ на стройках позволит сократить риски заражения работников на объектах в ходе строительных процессов», — уточнил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что ведомство понимает необходимость возобновления строек в регионе. Чтобы обезопасить рабочих и не допустить распространения коронавируса, предпринимаются все необходимые меры.

Посмотреть Стандарт организации работы на стройках можно на официальном сайте Главгосстройнадзора Подмосковья.