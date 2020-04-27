На подмосковных предприятиях не выявили нарушений санитарных требований. Проверки проводят ежедневно

На всех работающих в Подмосковье предприятиях проводят регулярные проверки соблюдения санитарных требований. Пока нарушений не выявили. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рейды прошли уже в шести округах: Балашихе, Домодедове, Дзержинском, Видном, Лобне и Долгопрудном.

Инспекторы не нашли нарушений санитарных требований. Но предпринимателям сделали устные замечания по некоторым пунктам. Так, не все бизнесмены разместили информацию о количестве работающих сотрудников на портале «Госуслуги Московской области». Если руководители не исправятся, то их могут привлечь к административной ответственности.

«Проверки проводятся, чтобы убедиться в обеспечении безопасных условий для работы. В первую очередь инспектирование проводится на тех предприятиях, о которых нам сообщили жители в своих обращениях на горячую линию 0150 и в социальные сети», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Проверку предприятий начинают с проходных. Там сотрудникам должны измерить температуру. Инспекторы проверяют наличие антисептиков, медицинских масок и перчаток.

Помимо этого, смотрят, проводится ли обработка производственных цехов, административных зданий и складов дезинфицирующими средствами.

Руководители должны назначить сотрудников, которые будут следить за соблюдением дистанции. Некоторые предприятия уже создали для этого оперативные штабы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Если во время проверки выявили незначительное нарушение, то компании могут вынести предупреждение, после чего проведут повторную проверку.

Более серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических правил могут повлечь применение к работодателю не только административной ответственности, но и уголовной. Предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, а также приостановление деятельности предприятия до 90 суток.