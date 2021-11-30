Звезды «Ледникового периода» выйдут на подмосковные катки

В ближайшие выходные на катках Московской области можно будет встретить звезд проекта «Ледниковый период». На подмосковный лед с 4 по 26 декабря выйдут известные спортсмены и артисты.

В каких именно городах появятся знаменитости, пока держат в секрете. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух заметил, что формат планируется «очень демократичный из всех, какие только могут быть».

«Люди приходят на каток, и на катке не надо покупать билеты, к чему-то готовиться. Во время вашего катания мы на 30-40 минут огораживаем территорию, и выступают чемпионы», — сказал он.

Авербух уточнил, что речь идет об олимпийских чемпионах и участниках «Ледникового периода». В первую очередь это Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и городских катков как мест семейного отдыха. Его создатели обращают внимание на то, что это будут открытые бесплатные площадки. После шоу обещают организовать мастер-классы и автограф-сессии. Местным жителям остается просто прийти на каток в выходные и хорошо провести время.

«Ведет шоу Алексей Ягудин или я. Будем друг друга подстраховывать. В шоу будут выступать и герои „Ледникового периода“ прошлых лет. В ряде городов — Даша Мороз с Максимом Марининым. Ну и мы с Лизой (Елизаветой Арзамасовой — прим. ред.) планируем выступить в гала-шоу в ряде городов», — уточнил Авербух.

Информацию о площадках и датах анонсируют в ближайшее время. Она появится на афишах катков.