На подмосковном заводе «Алиум» выпустили 150-миллионную упаковку лекарств

Подмосковный завод «Алиум» отметил трехлетие с момента запуска новой производственной площадки. С начала 2019 года «Алиум» выпустил более трех миллиардов таблеток и капсул, что эквивалентно 150 миллионам упаковок или 1200 тоннам лекарственных средств. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Запуск новой производственной площадки завода „Алиум“ состоялся в феврале 2019 года. Совокупный объем инвестиций в реализацию проекта на тот момент составил 3 миллиарда рублей. Проект был поддержан правительством Московской области — инвестору была предоставлена субсидия на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры. Также для предприятия был предусмотрен льготный период по налогам на прибыль и имущество. Сегодня мы имеем в регионе крупное современное фармацевтическое производство, где трудоустроено более 500 сотрудников», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Общий объем производства на предприятии с начала 2019 года вырос почти на треть. Сегодня на заводе «Алиум» выпускают свыше 200 наименований качественных дженериковых препаратов разных терапевтических групп.

Также «Биннофарм Групп», куда входит завод, постоянно инвестирует в развитие своих производственных площадок и расширение их технологических возможностей. В 2021 году на предприятии установили новую линию по производству саше, где будут изготавливаться противопростудные, нестероидные противовоспалительные и другие лекарства. Инвестиции в проект составили 100 миллионов рублей.

Помимо этого, завод одним из первых в России запустил работу системы маркировки лекарственных средств QR-кодом.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковным компаниям предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки.