На подмосковном КПО «Восток» стали принимать 30 видов вторсырья

Подмосковный комплекс переработки отходов «Восток» расширил перечень принимаемого вторсырья. Теперь на КПО отбирают 30 видов фракций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

Комплекс переработки отходов «Восток» в Егорьевске — крупнейший в Восточной Европе. Теперь там принимают 30 видов вторсырья. Это рекордный показатель в отрасли.

Среди новых фракций: крупный пластик, расширенный перечень цветных металлов (медь, латунь, цинк). Отдельным компонентом стали деревянные крупногабаритные отходы, их в дробилке измельчают в щепу и используют для нужд комплекса.

Теперь «Восток» отбирает 14 фракций пластика, три вида макулатуры, шесть фракций металла, три вида стекла, тетрапак, шины, электрохлам и дерево для производства щепы.

Сортировка позволяет отобрать 20% всех отходов для переработки. Сырье передают переработчикам. Сейчас КПО «Восток» поставляет отсортированные фракции почти на 40 заводов Подмосковья и ближайших регионов.

«С момента запуска второй очереди мощностей КПО „Восток“ уже принял более 84 тысяч тонн твердых коммунальных отходов», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

КПО эффективно справляется с сортировкой благодаря высокотехнологичному комплексу оборудования. Его проектировали, применяя передовой мировой опыт.

Сейчас показатели работы КПО «Восток» опережают цели национального проекта «Экология», который предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году.

Всего в регионе успешно работают 10 современных КПО. Благодаря им на переработку уже направили свыше 2,6 миллиона тонн коммунальных отходов.