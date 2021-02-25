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    25 февраля 2021, 18:18

    На подмосковном КПО «Восток» стали принимать 30 видов вторсырья

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    Подмосковный комплекс переработки отходов «Восток» расширил перечень принимаемого вторсырья. Теперь на КПО отбирают 30 видов фракций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

    На подмосковном КПО «Восток» стали принимать 30 видов вторсырья | Изображение 1

    Комплекс переработки отходов «Восток» в Егорьевске — крупнейший в Восточной Европе. Теперь там принимают 30 видов вторсырья. Это рекордный показатель в отрасли.

    Среди новых фракций: крупный пластик, расширенный перечень цветных металлов (медь, латунь, цинк). Отдельным компонентом стали деревянные крупногабаритные отходы, их в дробилке измельчают в щепу и используют для нужд комплекса.

    Теперь «Восток» отбирает 14 фракций пластика, три вида макулатуры, шесть фракций металла, три вида стекла, тетрапак, шины, электрохлам и дерево для производства щепы.

    На подмосковном КПО «Восток» стали принимать 30 видов вторсырья | Изображение 2

    Сортировка позволяет отобрать 20% всех отходов для переработки. Сырье передают переработчикам. Сейчас КПО «Восток» поставляет отсортированные фракции почти на 40 заводов Подмосковья и ближайших регионов.

    «С момента запуска второй очереди мощностей КПО „Восток“ уже принял более 84 тысяч тонн твердых коммунальных отходов», — уточнил Антон Велиховский, министр ЖКХ региона.

    На подмосковном КПО «Восток» стали принимать 30 видов вторсырья | Изображение 3

    КПО эффективно справляется с сортировкой благодаря высокотехнологичному комплексу оборудования. Его проектировали, применяя передовой мировой опыт.

    Сейчас показатели работы КПО «Восток» опережают цели национального проекта «Экология», который предполагает сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году.

    Всего в регионе успешно работают 10 современных КПО. Благодаря им на переработку уже направили свыше 2,6 миллиона тонн коммунальных отходов.