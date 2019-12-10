Педикюр и массаж для коров. Как на подмосковной ферме увеличили надои молока

Подмосковные фермеры из городского округа Озеры раскрыли секрет высоких надоев. Оказывается, если за буренками ухаживать, холить их и лелеять, они дают значительно больше молока. Поэтому сотрудники предприятия «Емельяновка» в селе Сеньково делают своим подопечным педикюр, маникюр, стрижки и даже массаж.

Источник фото: телеканал «360»

Сеньковским коровам делают педикюр под классическую музыку. «Свадебный марш» Мендельсона, «Полет шмеля» Римского-Корсакова и «Вальс цветов» из «Щелкунчика» дамы любят особенно. Коровий стилист Эркин говорит, под классику буренки расслабляются быстрее.

Эркин работает с душой. Стрижку хвоста, к примеру, стилист делает из сугубо эстетических соображений.

Такие шикарные условия для буренок созданы неспроста. Довольная корова, оказывается, имеет большую производительность. Не зря предприятие «Емельяновка» признали лучшим на международном молочном форуме.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо бьюти процедур, в распоряжении у коров свой собственный микроклимат — суперсовременная система орошения и увлажнения воздуха, вентиляция и специальные шторы, срабатывающие при малейших изменениях на тепловых датчиках.

«Когда холодно, шторы закрываются, два-три вентилятора будут работать, сбоку подается свежий воздух сюда, чтобы коровы почувствовали себя как на лугу себя», — объяснил Махмед Магомедов, замдиректора по животноводству на ферме в Сеньково.

Источник фото: телеканал «360»

Идеальные условия для коров — гарантия высоких надоев, поэтому на ферме автоматическая система уборки навоза, дополнительные мягкие маты в местах для отдыха, прогулочные дорожки и даже массаж.

«Чем больше комфорта, тем больше она даст молока. И педикюр, и такие комфортные условия — самые необходимые», — уточнил Махмед Магомедов.

Результаты педикюра и других спа-процедур на ферме заметили — надои молока, по словам сотрудников предприятия, увеличились.