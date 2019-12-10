  • Педикюр и массаж для коров. Как на подмосковной ферме увеличили надои молока

    10 декабря 2019, 19:41

    Алена Собкалова, Екатерина Бутовская, Ксения Жеребцова

    Подмосковные фермеры из городского округа Озеры раскрыли секрет высоких надоев. Оказывается, если за буренками ухаживать, холить их и лелеять, они дают значительно больше молока. Поэтому сотрудники предприятия «Емельяновка» в селе Сеньково делают своим подопечным педикюр, маникюр, стрижки и даже массаж.
    Педикюр и массаж для коров. Как на подмосковной ферме увеличили надои молока | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Сеньковским коровам делают педикюр под классическую музыку. «Свадебный марш» Мендельсона, «Полет шмеля» Римского-Корсакова и «Вальс цветов» из «Щелкунчика» дамы любят особенно. Коровий стилист Эркин говорит, под классику буренки расслабляются быстрее.

    Эркин работает с душой. Стрижку хвоста, к примеру, стилист делает из сугубо эстетических соображений.

    Такие шикарные условия для буренок созданы неспроста. Довольная корова, оказывается, имеет большую производительность. Не зря предприятие «Емельяновка» признали лучшим на международном молочном форуме.

    Педикюр и массаж для коров. Как на подмосковной ферме увеличили надои молока | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Помимо бьюти процедур, в распоряжении у коров свой собственный микроклимат — суперсовременная система орошения и увлажнения воздуха, вентиляция и специальные шторы, срабатывающие при малейших изменениях на тепловых датчиках.

    «Когда холодно, шторы закрываются, два-три вентилятора будут работать, сбоку подается свежий воздух сюда, чтобы коровы почувствовали себя как на лугу себя», — объяснил Махмед Магомедов, замдиректора по животноводству на ферме в Сеньково.

    Педикюр и массаж для коров. Как на подмосковной ферме увеличили надои молока | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Идеальные условия для коров — гарантия высоких надоев, поэтому на ферме автоматическая система уборки навоза, дополнительные мягкие маты в местах для отдыха, прогулочные дорожки и даже массаж.

    «Чем больше комфорта, тем больше она даст молока. И педикюр, и такие комфортные условия — самые необходимые», — уточнил Махмед Магомедов.

    Результаты педикюра и других спа-процедур на ферме заметили — надои молока, по словам сотрудников предприятия, увеличились.