Соглашение по развитию туризма в Московской области подписали на ПМЭФ. За время пандемии эта сфера стала одной из самых пострадавших, причем во всем мире. На восстановление потребуются время и большие ресурсы. Заново вдохнуть жизнь в города и привлечь отдыхающих в Подмосковье помогут комплексные решения.

Подмосковье. Коломна

Соглашение о развитии отрасли подписали вице-губернатор региона Наталья Виртуозова и президент Российского союза предприятий туристской индустрии Андрей Игнатьев. По его словам, эта сфера должна получить новый импульс.

Регионы как раз являются теми локомотивами для развития туризма. Они всегда являются у нас локомотивами развития, но в туризме — в большей степени. И именно с них, мы считаем, должно начинаться восстановление отрасли Андрей Игнатьев.

Он добавил, что в рамках национального проекта необходимо обеспечить выход России в глобальное пространство туризма на очень серьезном и профессиональном уровне.

«Сейчас очень много областей, особенно курортных, куда едут 80% россиян, путешествующих по стране, — они много делают для туризма», — сказал Игнатьев.

Он добавил, что Московская область, пусть даже и не обладает возможностью принимать туристов на море, многое делает в отрасли.

Это экскурсионные программы, гастротуризм, винные туры. Очень много разных вариантов. Это очень интересные направления, которые имеют серьезное развитие. Особенно сейчас, поскольку очень много людей из-за закрытых границ в этом году не смогли уехать за рубеж Андрей Игнатьев.

Впереди уже конкретные шаги, которые помогут восстановить туристический отдых.

С чего начнут?

Задача, как рассказал Андрей Игнатьев, — сделать так, чтобы региональные проекты были интересными для иностранного бизнеса и чтобы как можно больше иностранцев призжали в Россиию.

«Российский союз предприятий туристской индустрии — это единственная на сегодняшний день организация в стране, которая обладает зарубежной сетью представительств. У нас 28 стран, в которых работают наши представители. Это люди, которые не вчера пришли в туристический бизнес, а люди с 20-30-летним опытом работы по привлечению иностранных туристов в страну», — объяснил он.

Подмосковье. Коломна

Она из главных задач — восставновить доходы, получаемые государством от въездного туризма.

Проблема в том, что наша страна при закрытых границах теряет миллиард долларов за месяц. Россия теряет каждый месяц около миллиарда долларов из-за того, что она не зарабатывает то, что она зарабатывала до ковида на взъездном туризме Андрей Игнатьев.

Он объяснил, что эт серьезная сумма: 12 миллиардов потеряли в 2020-м из-за закрытых границ.

«Считаем, что в первую очередь эти деньги надо восстановить и вновь представить нашу страну благоприятной для туризма. Надо восстановить доход страны от туризма. В национальном проекте это выглядит так — мы должны практически удвоить цифры», — сказал спикер.

Игнатьев объяснил, что если в доковидное время заработок от въездного туризма в России был, например, по 12 миллиардов в год, то к 2030 году планируют получать 20 миллиардов.