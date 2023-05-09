Подмосковье 09 мая 2023, 16:30 Большую копию Знамени Победы продемонстрировали в Подольске Галины Добрыниной

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Копию Знамени Победы площадью 1125 квадратных метров развернули в Подольске в рамках патриотической акции, приуроченной к 78-й годовщине Великой Победы. Мероприятие организовал комитет по делам молодежи округа.

Акция состоялась на площади Славы, где расположена гранитная плита с изображением фигур вооруженных советских солдат и надписью: «Героям-подольчанам, жизнью своей защитившим Родину, честь и свободу». В 2010 году на мемориальном комплексе был также открыт памятник трудовым и ратным подвигам жителей Подольска в годы войны. На площади Славы традиционно проходят ключевые мероприятия в честь Дня Победы и других важных городских событий.

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Знамя Победы является символом победы советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии появился на крыше Рейхстага в Берлине 1 мая 1945 года. Знамя установили красноармейцы Михаил Егоров, Мелитон Кантария и Алексей Берест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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