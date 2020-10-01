На наградное оружие из-за рубежа госслужащим Подмосковья потребуется разрешение губернатора

Госслужащим Подмосковья, которые награждаются оружием из-за рубежа, потребуется разрешение губернатора Московской области.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В рамках 125 заседания Московской областной думы принят закон «О внесении изменения в закон Московской области «О губернаторе Московской области», разработанный в целях реализации порядка принятия гражданами Российской Федерации наградного оружия от глав иностранных государств или глав правительств иностранных государств, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 30.01.2020 № 79», — говорится в сообщении пресс-службы. Оно приводится на сайте правительства Московской области.

Глава региона наделяется полномочием по установлению перечня и форм документов, которые нужны для принятия наградного оружия от главы иностранного государства или главы правительства иностранного государства лицами, которые замещают государственные должности и должности государственной гражданской службы Московской области, говорится в опубликованном материале.

При этом для принятия наградного оружия служащим не потребуется оформление заключения Росгвардии об отсутствии оснований, которые могут препятствовать владению наградным оружием на территории России. Областным служащим будет достаточно получить разрешение на ввоз такого оружия на территорию страны, хранение, ношение и наличие положительного решения губернатора.

Наградное оружие — это персонифицированное оружие, которое является почетной наградой (даром) для особо отличившихся военнослужащих за их воинские подвиги и заслуги.

Наградным может быть как холодное, так и огнестрельное оружие. Например, шпага, сабля, кортик, револьвер, пистолет и другое. Обычно на таком оружии, помимо соответствующей надписи об отличиях и заслугах гравируется также имя награжденного, поэтому такую награду часто также называют именной. Сама надпись выполняется на оружии или на металлической пластине, которая может быть из золота, серебра, латуни или других металлов. Эта пластина прикрепляется к оружию, ножнам или кобуре.