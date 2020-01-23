Плюс еще одна станция. На МЦД-2 открыли новый остановочный пункт Остафьево

Сегодня на МЦД-2 Курско-Рижский заработала новая станция Остафьево. Церемонию открытия посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый остановочный пункт построили чуть больше чем за год. По словам Собянина, благодаря этой станции дорога у местных жителей будет занимать гораздо меньше времени.

«Сегодня запускаем новую станцию МЦД-2 — Остафьево. Это очень важная и нужная станция для местных жителей. Из некоторых микрорайонов до станции можно дойти пешком, другие люди могут воспользоваться автобусом, который ходит каждые десять минут», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник фото: телеканал «360»

Станция построена уже по новым стандартам: там есть эскалаторы, оборудованы кассы. По сути, ее можно назвать новым вокзалом на территории новой Москвы.

«Сам остановочный пункт сделан уже по новым стандартам: с эскалаторами и кассами. По большому счету, это новый вокзал на территории Новой Москвы», — отметил Собянин.

Источник фото: телеканал «360»

Также, по словам мэра, кроме Остафьева, в 2020 году планируется завершить реконструкцию семи станций и обновить подвижной состав МЦД.

В этом году нам предстоит еще закончить реконструкцию семи остановочных пунктов на МЦД и приступить к строительству пяти новых пунктов. Работа идет. Кроме того, нам необходимо, как мы и обещали, в ускоренном режиме обновить подвижной состав на МЦД-1 и МЦД-2. И совсем скоро будут ходить полностью новые составы Сергей Собянин мэр Москвы.

Кроме этого, продолжается работа по проектированию и строительству новых диаметров — МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5.

«Мы продолжаем строить магистральные пути на Ярославском, Горьковском и Киевском направлениях, это будущие МЦД-4, МЦД-5. Также работаем на горловине в районе площади трех вокзалов. Продолжаем проектирование МЦД-3. Работы много, она сложная, но реализуемая», — заключил Сергей Собянин.

Источник фото: телеканал «360»

Московские центральные диаметры — масштабный проект по развитию пригородного городского пассажирского железнодорожного транспорта в Москве и Подмосковье.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Поезда в будущем будут ходить по пяти диаметрам. Интервал между составами составляет всего пять-шесть минут. Работают линии с 5:30 утра до 1:00 ночи.