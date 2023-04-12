Подмосковье 12 апреля 2023, 01:30 График движения на Белорусском и Савеловском направлениях изменят на 14-15 апреля из-за работ по запуску МЦД-4

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Ограничения связаны с закрытием участка между Белорусским и Савеловским вокзалами по причине работ, необходимых для запуска МЦД-4, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Поезда будут курсировать по укороченным маршрутам в период с 22:00 14 апреля до 5:40 следующего дня. Некоторые рейсы будут временно выведены из расписания Также будут скорректировано время отправления поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево. На Белорусском направлении интервалы движения составов увеличатся до 30 минут, на Савеловском — до 20.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве перехода через ж/д пути в Люберцах к запуску МЦД-3.