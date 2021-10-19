Разработки врача из Подмосковья признали лучшими на Международном симпозиуме

На Международном симпозиуме по грудному вскармливанию и лактации свои авторские разработки представил врач из Подмосковья Денис Аксенов. Его идеи были признаны лучшими из всех представленных специалистами в этом году.

Денис Аксенов — заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей в Балашихинском родильном доме. Он разработал специальную воронку для сцеживания и сбора самых первых капель молозива, которые очень насыщены полезными веществами и крайне важны при вскармливании недоношенных детей. Эта разработка заняла на симпозиуме первое место. Второе досталось Аксенову за методику обезболивания для новорожденных, которым в роддоме иногда приходится сталкиваться с болезненными процедурами.

«Когда у меня родилась дочка, я начал отрабатывать эту методику, все анализы и прививки малышке проводил в момент грудного вскармливания. Также нашел литературные данные, которые говорят о том, что молоко и грудное вскармливание обладают обезболивающим эффектом. Вот тогда я и решил провести такую же работу в нашем родильном доме», — рассказал Денис Аксенов.

В этом году Международный симпозиум по грудному вскармливанию и лактации проводился уже в 15-й раз. На мировом уровне на нем обсуждаются последние исследования и разработки. В 2021 году свои идеи представили более 50 медиков из разных стран.

Ранее грудное вскармливание стало одним из главных аргументов для первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко. Он задался целью найти и засудить авторов идеи перестать считать пиво алкогольным напитком. Онищенко заявил, что это противоречит государственной политике и создает опасность для новорожденных.