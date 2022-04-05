На любой вкус. Подмосковный завод произвел пластиковые контейнеры и коробки для всей России

На подмосковном заводе в Егорьевске производят пластиковые контейнеры и коробки для всей России. Ящики, баночки, коробочки, корзинки на любой вкус — в ассортименте завода сотни наименований. Производство экологично и полностью автоматизировано.

Продукцию можно увидеть почти во всех розничный сетях России (от «Леруа Мерлен» до «Детского мира») и даже за рубежом. Причем не только в единичном экземпляре, но и большими наборами.

На подмосковном заводе 66 станков, для каждого — порядка 20 пресс-форм. Вот они выставлены на стеллажах под определенными номерами. В день группа наладчиков меняет от 10 до 15 таких инструментов. Получается впечатляющий ассортимент продукции, в том числе из вторичного сырья. Контроль качества происходит на всех этапах: от материала до готовой продукции. На каждом участке — свои требования системы качества.

«На производственных линиях контроль качества осуществляется на старте обработки. Заводится контрольный образец для того, чтобы в процессе всей наработки можно было проверить качество на соответствие образцу эталонному», — рассказал главный технолог завода Александр Ним.

Производитель не просто штампует коробки по чужим лекалам. Форма, эргономика, дизайн разрабатываются с учетом отзывов покупателей.