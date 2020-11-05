На лечение редких болезней в Подмосковье потратят больше миллиарда в 2021 году

«С каждым годом людей с редкими заболеваниями в регионе прибавляется и как следствие — необходимо увеличивать расходы, чтобы каждый пациент смог получить должное лечение», — сообщила зампредседателя Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и соцполитики Ирина Слуцкая.

В 2020 году на данное направление было выделено более 300 миллионов рублей, на эти деньги в том числе обеспечили свыше 2,4 тысячи льготных рецептов, добавила Слуцкая.

Начиная с 2012 года, в Подмосковье ведется региональный регистр лиц, страдающих редкими заболеваниями. Если в 2013 году в него было включено 286 человек, то в 2020 уже 959.

В подмосковном бюджете на 2021 год предусмотрено порядка 18 миллиардов рублей на развитие первичной медико-санитарной помощи, из них свыше 13,2 млрд планируют направить на обеспечение жителей льготными лекарствами.